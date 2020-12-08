الامارات | 75 مضخة و25 صهريجاً لسحب المياه المتجمّعة خلال موسم الأمطار في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 مضخة و25 صهريجاً لسحب المياه المتجمّعة خلال موسم الأمطار في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عبدالرحمن النعيمي، أن الدائرة أكملت كل تجهيزاتها لاستقبال الموسم المطري الحالي 2020-2021، في إطار حرصها الدائم على توفير جميع مقومات السلامة للسكان، بما يعكس رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، التي تأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير التجهيزات والاستعدادات اللازمة لمجابهة الأزمات والحوادث المحتملة.

وتابع أن الدائرة رصدت 75 مضخة ستوزع في أماكن تجمع المياه في جميع أنحاء الامارة، كما جهزت 25 صهريج مياه، مبيناً أن الفرق العاملة انتهت من أعمال صيانة وتنظيف شبكة الصرف المطري، متمنياً موسماً مطرياً حافلاً بالخير للجميع.

وأشار إلى أن الدائرة تستند في خطة عملها إلى كوادرها المؤهلة القادرة على وضع الخطط الشاملة والمتكاملة، واعداد سيناريوهات متعددة وخطة طوارئ محكمة، مبيناً أن الدائرة شكّلت فريق "غيث عجمان"، الذي سيتولى مهام توفير التجهيزات والاستعدادات اللازمة عند نزول الأمطار، وفقاً لمعايير السلامة العالمية.

وقال إن الدائرة تسعى للاستعداد المبكر للموسم المطري لمجابهة أي حوادث، بالتنسيق المشترك بين جميع إدارات الدائرة، موضحاً أن الدائرة شكلت فريق معالجة تجمعات الأمطار، الذي سيتكفل بمهام التأكد من جاهزية المعدات والآليات وفرق العمل، وتوزيع العمال لتنظيف جميع الأنابيب الأرضية الرئيسة الناقلة للمياه تنظيفاً كاملاً، يشمل فتح المصارف وتفريغ المصافي البلاستيكية الداخلية والتنسيق مع الجهات المعنية، وايجاد طرق بديلة تضمن استمرار الحركة.

وذكر أن الدائرة تتابع، بصورة مستمرة، التوقعات الجوية، للتنسيق الفوري مع الجهات المعنية، وتفتح كل قنوات التواصل أمام سكان الامارة وزوارها للاتصال مع الدائرة بشكل مباشر عبر الخط الساخن 80070.

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