الامارات | تمديد تخفيض المخالفات المرورية 50% حتى 23 ديسمبر برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تخفيض المخالفات المرورية 50% حتى 23 ديسمبر برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت شرطة رأس الخيمة، تمديد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% اعتباراً من تاريخ الغد 9 وحتى 23 ديسمبر الجاري، حرصاً على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع، وكانت شرطة رأس الخيمة، أعلنت عن تخفيض المخالفات المرورية، 50% اعتبارا من 2 ديسمبر وحتى 8 من الشهر نفسه، بمناسبة اليوم الوطني 49.

وأوضحت، أن تمديد تخفيض المخالفات سيساهم بشكل كبير بالتسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من نتيجة المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم المقرر من شرطة رأس الخيمة.

وأضافت، أن الخصم يشمل جميع المخالفات المروريـة وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، وجميع أرقام المركبات على مستوى الدولة، وذلك لحث السائقين الذين تترتب على مركباتهم أي مخالفات بالإسراع في تسديدها للاستفادة من الخصم الممنوح ودفع المخالفات المتراكمة عليهم.

وأشارت إلى أنه يتم دفع قيمة المخالفات عن طريق التطبيقات الذكية، كما يمكن دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي، وتابعت أنه يجب على الجميع ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

وأضافت، أنه من المهم أن يشارك الجمهور في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

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