الامارات | جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مناطق، في إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة، سقوط أمطار متفاوتة صباح أمس، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي، يتزامن معه مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متجه من الغرب إلى الشرق، فيما قال المركز الوطني للأرصاد إن جبل جيس برأس الخيمة سجل أقل درجة حرارة بالدولة، فجر أمس، بلغت 10.9 درجات مئوية.

وسجلت مناطق جبل جيس وأذن والرحبة والجير والغيل والرمس وشعم وغليلة، سقوط أمطار خفيفة وجريان الشعاب المائية في جبل جيس، دون أن تؤدي إلى أي أضرار في الطرق، كما شهدت مناطق فلج المعلا والراعفة وبياتة وشارع الإمارات بأم القيوين سقوط أمطار بين المتوسطة والخفيفة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه ينبغي على سائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر خلال تساقط الأمطار، وعدم قيادة المركبات بسرعة عالية، والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية لتفادي انزلاق المركبات خلال سقوط الأمطار.

وأوضح أنه ينبغي على السائقين عدم التوجه إلى مناطق سقوط الأمطار في المناطق الجبلية وعدم قطع الأودية، والقيادة بحذر لتفادي وقوع أي حوادث مرورية، مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة تنشر دوريات مرور على الطرق العامة والداخلية لضبط أمن الطريق، خلال سقوط الأمطار، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر تأثر الدولة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بتدفق الرياح الشمالية الغربية الرطبة من على بحر الخليج العربي، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وأن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، ويكون البحر مضطرباً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

وأوضح أن المنخفض الجوي قد يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر الغربية والبحر وبعض المناطق الساحلية، ثم تمتد على المناطق الشمالية والشرقية، يصاحبها سقوط أمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما توقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً، إلى غائم أحياناً، على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة هطول أمطار، وانخفاضاً آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، خصوصاً غرباً.

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