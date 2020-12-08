الامارات | شرطة أبوظبي تتفادى حوادث الضباب بـ 5 إجراءات وقائية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تتفادى حوادث الضباب بـ 5 إجراءات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها تطبق خمسة إجراءات وقائية للحد من حوادث الطرق خلال نزول الضباب، وهي: خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً في الساعة، ومنع سير الشاحنات على الطرق، وبث رسائل تحذيرية عبر الأبراج الذكية واللوحات الإلكترونية على الطرق، وتنبيه السائقين بنزول الضباب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكثيف وجود الدوريات المرورية.

وتشهد الدولة كل عام ظاهرة الضباب خلال فترتين، الأولى من نهاية شهر سبتمبر حتى نهاية نوفمبر، وتعد ذروة موسم الضباب، والثانية من شهر فبراير حتى آخر مارس، وتحملان مخاطر عدة على الطرق، خصوصاً خلال فترة الذهاب إلى العمل والمدارس في الصباح، حيث يتدنى مستوى الرؤية، وتنعدم أحياناً، وقد تستمر ساعات، وتتسبب في وقوع حوادث خطرة وخسائر في الأرواح والممتلكات.

وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من إهمال إجراءات السلامة المرورية والقيادة الآمنة خلال موسم الضباب وتقلبات الطقس، داعية إلى خفض السرعات، والتوقف على جانب الطريق الأيمن في حالة انعدام الرؤية، ومراقبة التغيرات الجوية خلال الفترة الحالية التي تشهد حالات ضباب كثيف، واستخدام أضواء المصابيح المنخفضة في المركبة، وعدم الانشغال بالهاتف أو التصوير أثناء الضباب.

وناشدت السائقين الالتزام بالتعليمات أثناء انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب، وزيادة الحرص والانتباه، والقيادة بحذر، وخفض السرعات، والالتزام بمسافة كافية بين المركبات لتفادي الاصطدام.

وتقوم شرطة أبوظبي، عبر المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، بإرسال رسائل إلكترونية تحذيرية وتوعوية، تنبه السائقين على الطرق السريعة، والقاطنين في المناطق المجاورة، بضرورة توخي الحيطة والحذر في حالات تشكل الضباب، وتقلبات الطقس عموماً، أو عند وجود حوادث معرقلة لحركة السير، وغيرها من الإرشادات، لرفع مستوى السلامة على الطرق.

وتعمل تقنية الأبراج الذكية من خلال حساسات لرصد الضباب، ترسل إشارة فورية إلى مركز التحكم، وتركز الفكرة على ثلاث خطوات رئيسة، هي: تحديد المناطق المتأثرة بحالات تقلبات الطقس عبر الدوريات المرورية أو الأبراج الذكية، وتحديد إطار لمساحة جغرافية أكبر تشمل المناطق المجاورة، وتوظيف وتفعيل شراكات القيادة العامة لشرطة أبوظبي لإرسال رسائل نصية تحذيرية على الهواتف.

وأضافت شرطة أبوظبي أنها توقف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب إلى حين وضوح الرؤية، مشددة على أنها ستخالف الحافلات والباصات المتحركة على الطرق أثناء تشكل الضباب بالغرامة 500 درهم وأربع نقاط مرورية، حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104.

وذكرت أنها تخفض السرعة أثناء نزول الضباب والظروف الجوية غير المستقرة إلى 80 كم/‏‏‏‏‏‏ساعة، وتنبه السائقين بالسرعة الجديدة عبر اللوحات الإلكترونية على الطرق السريعة، إلى حين وضوح الرؤية، ثم الرجوع إلى السرعات الموضحة على اللوحات المرورية، بما يعزز أمن وسلامة السائقين.

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