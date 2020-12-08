الامارات | تكريم الفائزين بجائزة حمدان الطبية للدورة الـ 11

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة حمدان الطبية للدورة الـ 11 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكرم الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية 10 فائزين، بعد غدٍ، بجوائز الدورة الحادية عشرة للجائزة، التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية محوراً رئيساً لها.

وقال المدير التنفيذي للجائزة، عبدالله بن سوقات، إن الجائزة تختتم بهذا الحدث المهم دورتها الحادية عشرة 2019-2020، لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين، ممن أسهموا في تحقيق طفرة بمستوى الخدمات الطبية، عالمياً وإقليمياً ومحلياً، مشيراً إلى أن الحفل يقام هذا العام افتراضياً، تماشياً مع استراتيجية الوقاية من فيروس «كوفيد-19».

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