الامارات | «هندسة جامعة الإمارات» تجيز 6 رسائل ماجستير

شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة جامعة الإمارات» تجيز 6 رسائل ماجستير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجازت كلية الهندسة بجامعة الإمارات ست رسائل ماجستير في مختلف التخصصات الكلية، الرسالة الأولى بعنوان «دراسة تأثير التكثيف العمراني على الاستدامة الاجتماعية: حالة حي بدع بن عمار في العين- دولة الإمارات العربية المتحدة»، قدمتها الطالبة لبنى شقفة. وقدمت الرسالة الثانية الطالبة منية صيام، بعنوان «الدوافع التحفيزية لسكان المنازل لتوفير الطاقة في الإمارات العربية المتحدة: دراسة استكشافية».

وناقشت الطالبة علياء البلوشي رسالة الماجستير بعنوان «تصميم قطب كهربائي مستوٍ مموج لتحريك الجزيئات الدقيقة في أجهزة الموائع الدقيقة باستخدام الرحلان الكهربائي». وعرض الطالب إسماعيل أبيولا شيتو رسالته بعنوان «تصميم ثلاثي الأبعاد لنظام تصميم ثلاثي الأبعاد لنظام MIMO يعتمد على هوائي SUPERSHAPE».

كما قدمت الطالبة هيلدا ننتانقو رسالتها المعنونة بـ«تأثير قابلية صخور الكربونات للبلل على أداء حقن المياه منخفضة الملوحة: تجارب معملية».

وناقشت الطالبة نوران حسين موسى من قسم الهندسة الكيميائية والبترول رسالتها بعنوان «مركب أخضر جديد يعتمد على بوليمر عديد حمض اللبنيك الممزوج بالكتلة الحيوية من نفايات نخيل التمر الإماراتية لاستخدامه في أدوات المائدة وحافظات المواد الغذائية».

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