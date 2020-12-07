الامارات | مقتطفات من المكالمات التي أجراها محمد بن زايد بعدد من عائلات خط الدفاع الأول

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب فخر الوطن، مكالمات هاتفية مع بعض من عائلات خط الدفاع الأول الذين ضحوا بأرواحهم خلال جائحة كوفيد-19. ونشر مكتب فخر الوطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، مقتطفات من المكالمات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مكتب فخر الوطن، بعدد من عائلات خط الدفاع الأول الذين ضحوا بأرواحهم خلال جائحة كوفيد-19. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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