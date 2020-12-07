الامارات | الأربعاء.. تكريم 10 فائزين بجائزة حمدان الطبية للدورة الـ11

شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. تكريم 10 فائزين بجائزة حمدان الطبية للدورة الـ11 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقام بعد غد الأربعاء حفل تكريم 10 فائزين بجوائز الدورة الحادية عشرة لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، والتي تتخذ من الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، محوراً رئيساً لها، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، وبما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية، ولمواكبة كل ما هو جديد في مجال الرعاية الصحية والبحث العلمي.

وقال المدير التنفيذي للجائزة عبدالله بن سوقات إن الجائزة تختتم بهذا الحدث المهم دورتها الحادية عشرة 2019-2020، لتسليط الضوء على جهود العلماء والباحثين ممن ساهموا في تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات الطبية والصحية عالمياً وأقليمياً ومحلياً.

وأشار الى أن الحفل يقام هذا العام افتراضياً، تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).

من جانبه، أفاد عضو مجلس أمناء الجائزة الدكتور أحمد الهاشمي بأن لجنة الجائزة قررت عقد الحفل افتراضياً، تماشياً مع استراتيجية الدولة في الحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، وذلك باستخدام احدث التقنيات لتسهيل المشاركة على الجميع.

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