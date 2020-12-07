الامارات | انطلاق فعاليات "ضواحي 9" الخميس المقبل بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "ضواحي 9" الخميس المقبل بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة شؤون الضواحي والقرى، في مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس، انطلاق فعاليات مهرجان ضواحي في عامه التاسع في 10 ديسمبر المقبل رغم الجائحة، وذلك في ظل الطلب الدائم على تنظيمه، وما يشهده من حضور مجتمعي وتواجد كبير للأسر علاوة على تزايد المؤسسات الداعمة والمشاركة في التنظيم، إذ يتواصل حتى الثاني من يناير، وذلك على مدى 3 أسابيع متواصلة، ويقام يومياً باستقبال 100 شخص يومياً، في حديقة المنتزه بمدينة الشارقة.

وتفصيلاً، أكد عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، خميس بن سالم السويدي خلال المؤتمر الصحفي، أن مهرجان ضواحي يعد من الفعاليات التي تنظم في إمارة الشارقة، متجاوزةً جائحة كورونا، في ظل عودة الحياة التدريجية، بناءً على التوجيهات العليا، مبيناً بأن مهرجان ضواحي في عامه التاسع، والذي سيقام تزامناً مع اجازة الطلبة للفصل الدراسي الأول، يبدأ 10 ديسمبر 2020 إلى 02 يناير 2021، على مدار 24 يوم متواصل، بتقديم جوائز هي الأكبر من نوعها على مدار مهرجانات ضواحي.

وتابع السويدي: "ونسعد في دائرة شؤون الضواحي والقرى أن نجدد اللقاء بالأسر والأهالي في هذه المناسبة السنوية، التي صارت حدثاً نوعياً في إمارة الشارقة، يتلاقى مع توجهاتها في إسعاد أفراد الأسرة، واستثمار أوقاتهم في برامج وفعاليات ومشاركات تعكس الطابع الاجتماعي الذي تنشده الدائرة في إطار العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للقيام بدور في تعزيز التقارب الأسري وتنمية العلاقات في ظروف استثنائية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية ليكون المهرجان هذا حدثاً ومناسبة للقاء الأسري، ولكن وفق ضوابط لجنة الأزمات والكوارث في إمارة الشارقة فالهدف بداية الحفاظ على صحة وسلامة الجميع ووقايته من تبعات الجائحة بجانب مواصلة المهرجان لدورته التاسعة على التواصل في ظل الطلب الدائم على تنظيمه وما يشهده من حضور مجتمعي وتواجد كبير ومتزايد للمؤسسات الداعمة سنوياً".

وعن جديد مهرجان ضواحي 9، أشار السويدي إلى أن هناك بث مباشر لأحداث المهرجان، من خلال إذاعة وتلفزيون الشارقة، ومؤسسة برق الإمارات، بالإضافة إلى استمرار البث المباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة "انستجرام"، كما أن الحضور سيكون بعدد 100 شخص يومياً بحسب أسبقية الحجز، عن طريق شراء قسائم الدخول والمتاحة في المنتزه بقيمة 100 درهم، وتمكن حاملها من المشاركة في فعاليات مسرح ضواحي في المنتزه بجانب الألعاب المتاحة والدخول في السحب على 4 سيارات مقدمة من الرعاة وهي العربية للسيارات "الرستماني"، ومراكز إنجازات الخدمات، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، بجانب سحوبات قيمة على أجهزة هاتف متحرك متطورة وشاشات مرئية وهدايا قيمة للحضور، في لفتة هي الأكبر منذ انطلاق مهرجان ضواحي وحتى الآن".

وأضاف" تم تخصيص خيمة واحدة لأسرة منتجة، حيث تم تقليص الأعداد بسبب تحقيق التباعد والحفاظ على السلامة العامة، مع إتاحة المشاركة في المسابقات عبر البث المباشر في البرنامج الإذاعي لإذاعة الشارقة، من الساعة الخامسة حتى الخامسة والنصف مساءً، والبرنامج التلفزيوني على فضائية الشارقة من الساعة السادسة وحتى السادسة وخمسون دقيقة مساءً، وعلى حساب التواصل الاجتماعي انستجرام من الساعة السابعة والربع مساءً وحتى السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، بجانب اتاحة الاستفادة من ألعاب المنتزه طوال اليوم وتخصيص ساعة مساءً من الثامنة وحتى التاسعة مع ألعاب ضواحي والمسابقات للأطفال".

من جانبه، أشاد القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، بنجاح دائرة شؤون الضواحي والقرى في مواصلة تنفيذ مهرجان الضواحي لعامه التاسع، وأكد أن القيادة العامة لشرطة الشارقة يسرها المشاركة في تنظيم المهرجان، من خلال فقرات عديدة، والتي تبرز دور رجال الشرطة في مشاركة المجتمع، علاوةً على تخصيص مساحة لزيارة المهرجان لفئة فاقدي الرعاية الاجتماعية.

بدوره، أشار مدير قناة الشارقة، سالم الغيثي، إلى أن قناة الشارقة ستتولى تغطية المهرجان على امتداد 24 يوماً، بتخصيص برنامج بعنوان "ضواحي"، ليعرض بشكل يومي الساعة السادسة مساءً، ويقدم لمشاهديه مجموعة من المسابقات الثقافية والتراثية والرياضية التي يتخللها توزيع جوائز عينية ونقدية قيمة.

وسلط مدير عام القصباء بالوكالة، محمد الحوسني،الضوء على العروض التي ستقدمها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، في إطار فعاليات ضواحي 9، بما يتماشى مع رؤية شروق في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة سياحية وثقافية، مسترشدة بالتراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة، من خلال باقة إقامة مجانية لزوار المهرجان في مختلف وجهات الضيافة الفاخرة والسياحة التابعة لشروق، وهي فندق ذا تشيدي البيت الشارقة بإدارة جي إتش أم، ومنتجعات نزل الفاية، ونزل الرفراف، وواحة البداير، والتي تندرج ضمن علامة مجموعة الشارقة بإدارة مسك من شذا، بالإضافة إلى قسائم وتذاكر لتجربة مرافق ومطاعم متنوعة في عدد من وجهات شروق السياحية

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