الامارات | إنقاذ أوروبية تعرضت للإغماء فوق جبال منطقة الخمد برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أوروبية تعرضت للإغماء فوق جبال منطقة الخمد برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ طاقم البحث والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة، رجلا وزوجته من جنسية أوروبية في عقدهما الثالث، إثر تعرضهما لرضوض وإنهاك وإغماء الزوجة وفقدانها الوعي أثناء تسلقهما الجبال "بمنطقة الخمد" برأس الخيمة.

وقال رئيس قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، العقيد طيّار سعيد راشد اليمّاحي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا بتعرض رجل وزوجته للإنهاك فوق جبال منطقة الخمد، وتعرض الزوجة للإغماء، حيث تم على الفور إرسال طاقم البحث والانقاذ عبر مروحية قسم جناح الجو بشرطة رأس الخيمة، إلى موقع البلاغ، وتم تقديم العون والإسعافات الأولية لهما، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح، أنه يجب على مرتادي ومتسلقي المناطق الجبلية والمرتفعات ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء ممارسة هواية التسلق والحرص على التزود بكافة مستلزمات الصحة والسلامة الشخصية للتمكن من البقاء لوقت أطول دون فقدان الوعي أو الإغماء في حال التعرض للإنهاك أو ضربات الشمس الشديدة أو بعض الإصابات الطفيفة، وذلك حتى وصول طاقم البحث والانقاذ، إلى موقع البلاغ وتقديم الدعم اللازم، مشيرا إلى ضرورة الحذر من تسلق الجبال أثناء ساعات النهار حيث درجات الحرارة المرتفعة قليلاً، حفاظاً على سلامتهم.

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