الامارات | إغلاق 3 محلات لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية في دبا

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محلات لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية في دبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير عام بلدية دبا المهندس حسن سالم اليماحي أن إدارة الخدمات العامة والبيئة قامت بالتفتيش على (754) منشأة و (100) جولة تفتيشية على أسواق اللحوم والأسماك والخضروات في مدينة دبا والمناطق التابعة لها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، وحررت (59) مخالفة و(82) إنذار ،بحق منشآت غير متقيدة باشتراطات الصحة العامة والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 67 كيلوغرام من المواد الغذائية ،و183 كيلوغرام مواد غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومواد تجميلية ومواد منتهية الصلاحية ،كما تم ضبط (32) كيلوغرام من المواد المحظورة وتمت مصادرتها جميعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

وقال اليماحي إن إغلاق المحلات الثلاثة جاء من خلال متابعة البلدية في الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا، حيث ثبت مخالفتهم للإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى عدم التقيد بشروط الصحة العامة.

وأضاف أنها رصدت عدداً من الملاحظات المعنية بقلة وعي بعض من العاملين، تحديداً في المنشآت الغذائية، بأهمية تطبيق واتباع وسائل الحماية الشخصية من الكمامات وعدم إلتزامهم بشروط الصحة العامة، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19.

وتهيب البلدية جمهورها لضرورة التواصل مع البلدية و بضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع، وعلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال الإتصال بالبلدية عبر القنوات المتعددة للتواصل الخاص بها سواء بالاتصال المباشر من خلال الإتصال على مكتب الطوارئ (092043333) أوالتواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي Dibbamun لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

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