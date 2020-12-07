«دبي للمحتوى الإعلامي» ينطلق افتراضياً اليوم

سيف اليزيد - دبي (وام) ينطلق اليوم «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» افتراضياً، وهو الحدث المتخصص في مجال المحتوى الترفيهي والإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعنى بجمع مختلف الجهات العاملة في صناعة المحتوى، ومنحهم فرصة للتواصل من خلال منصة افتراضية متخصصة.

ونظراً للحالة الافتراضية الجديدة للحدث قام الفريق المنظم باستبدال منصة «بلاغ آند وورك»، والتي لطالما كانت جزءاً أساسياً من المعرض والمؤتمر الفعلي، بمنصة «مركز أعمال المحتوى» وهي منصة افتراضية سيعقد من خلالها 677 اجتماعاً تم تنظيمه مسبقاً للجمع بين المشاركين من أكثر من 38 دولةً حول العالم.

كما قام «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» بمنح الحضور فرصة تصفح أكثر من 750 ساعةً من المحتوى من خلال مكتبة افتراضيةٍ متاحةٍ لمدة 30 يوماً، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للحدث الافتراضي مما أتاح الفرصة للمهتمين بأنواع معينة من المحتوى الإعلامي أن يشاهدوا أنواعاً مختلفة من المحتوى والتواصل مع صنّاعه. هذا ويقام «سوق دبي الدولي للمحتوى الإعلامي» سنوياً، بتنظيم من شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة، وهي شركة متخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض إقليمياً ودولياً.

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