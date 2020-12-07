انطلاق قمة مستقبل الرعاية الصحية في دبي

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) تحت شعار «استقطاب مجتمعات الرعاية الصحية»، افتتح معالي حميد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، فعاليات الدورة الأولى من قمة مستقبل الرعاية الصحية بحضور الدكتور رمضان البلوشي، رئيس اللجنة العلمية لقمة مستقبل الرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية، والدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية ورئيس اندكس القابضة، والدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع والذي حضر الافتتاح افتراضياً.

استهل الدكتور رمضان البلوشي الجلسة بكلمة افتتاحية رحب من خلالها بالحضور وركز على أهمية هذا الحدث المميز الذي يوفر منصة لأخصائيي الرعاية الصحية لمشاركة التجارب والمعلومات.

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