«رسم البسمة» لتشجيع التطوع

سيف اليزيد - أبوظبي(وام) أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، حملة «رسم البسمة» احتفاءً باليوم العالمي للتطوع، بهدف تعزيز تشجيع الجميع على التطوّع لنشر السعادة بين أفراد المجتمع كافة، جنباً إلى جنب مع المُساهمة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نفتخر بشراكتنا الاستراتيجية الناجحة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، للسنة الثانية على التوالي، والتي أفسحت المجال أمام أكبر عدد من موظفي الحكومة الاتحادية والمجتمع للمشاركة في فعل الخير، وإدخال السعادة والفرحة على قلوب الجميع مع رسم الابتسامة على وجوه الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة عبر تحقيق أمنياتهم مهما بلغت صعوبتها». وأضاف: «يُسعدنا الاحتفاء باليوم العالمي للتطوّع، والذي يتمّ فيه تسليط الضوء عالمياً على جهود المتطوعين وأثر العمل التطوعي في تنمية واستدامة التماسك والتعاضد في المجتمعات، فضلاً عن ترسيخ قيم التطوّع وعمل الخير، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية، وتجذير قيم الولاء والسعادة».

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