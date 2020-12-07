باحثون من جامعة الإمارات ضمن قائمة «ستانفورد»

سيف اليزيد - العين (الاتحاد) حققت جامعة الإمارات إنجازاً عالمياً كبيراً من خلال إدراج 32 باحثاً متميزاً من الجامعة، حيث أصدرت جامعة ستانفورد الأميركية قائمة بأسماء «أفضل 2% من علماء العالم» الأكثر استشهاداً أكاديمياً في مختلف التخصصات لعام 2019، تم إدراج 114 عالماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينهم 32 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة.

ومن بين الباحثين في جامعة الإمارات التي تضمنتهم القائمة لعام 2019، الدكتور قاسم محمد المدلل، أستاذ الرياضيات التطبيقية بكلية العلوم، الذي احتل المرتبة الـ 71 في العالم في الرياضيات العددية والحاسوبية، بينما جاء الدكتور محمد الصالح، أستاذ الهندسة الكيميائية والبترول، في المرتبة الـ 84 في العالم بحسب التأثير، والدكتور توماس آرينز من كلية الإدارة والاقتصاد الذي حصل على المرتبة الـ 141 بين باحثي المحاسبة في العالم، وجاء الدكتور نيكو ناجلكيركي من قسم الصحة العامة في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات من بين أفضل 200 عالم في العالم.

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