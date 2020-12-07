الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قائمة

اشتكى مرتادو مقاهٍ في دبي وعجمان من تجاهل أصحابها توفير قائمة تتضمن المشروبات والأطعمة التي تقدمها، إذ تكتفي بعرضها شفهياً عليهم من الموظفين، معتبرين أن هذا السلوك ربما يدخل في باب التحايل لرفع أسعارها.

أكواب

على الرغم من الاشتراطات الصحية التي تقتضي استخدام أكواب وأدوات بلاستيكية لمرة واحدة، بدأت مقاهٍ ومطاعم تعيد استخدام أكواب زجاجية وملاعق معدنية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من تهديد محتمل للصحة عبر انتقال الفيروسات.

مرور

جدّد قرّاء دعوتهم الجهات المختصة في دبي إلى تنظيم الحركة المرورية في مجمع القنصليات في شارع خالد بن الوليد، وقالوا إنهم يعانون كثيراً هدر أوقاتهم وهم يبحثون عن مواقف لمركباتهم، كما يعانون الازدحام أثناء الدخول والخروج من المنطقة، بسبب كثافة المركبات التي تراجع المنطقة يومياً.

درّاجات

على الرغم من حصول هواة صيد أسماك في الشارقة على رخص رسمية، وتحديد هيئة البيئة مناطق خاصة بهم، فإنهم يفاجأون بممارسي رياضة الدرّاجات المائية يدخلون المنطقة المخصصة لهم، والتسبب في تلف صنارات الصيد. وطالبوا بوضع حل لهذه المخالفات.

إشارات

اقترح سائقون وضع إشارات ضوئية على الدوارات الكبيرة في الشارقة، مشيرين إلى صعوبة الانتقال واستخدام الشوارع المحيطة بتلك الدوارات، نظراً إلى كثافة السير، وتشابك المسارات المرورية التي تحتاج إلى أدوات تحكم مبرمجة تسهّل عملية مرور المركبات بأمان.

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