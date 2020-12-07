الامارات | بطاقات «وفر» جديدة لمتقاعدي الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات «وفر» جديدة لمتقاعدي الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن برنامج «وفر» للخصومات بدأ بإصدار الدفعة الثانية من بطاقات «وفر» للمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة، حيث قام البرنامج هذا العام بإصدار الدفعة الأولى من بطاقات «وفر» للمتقاعدين في أكتوبر الماضي، ليشكل القرار نقلة في تحقيق الرفاه المعيشي لشريحة أكبر من أبناء إمارة الشارقة، وتمكينهم من الاستقرار المادي والمعنوي.
وقالت في بيان، أمس، إن الراغبين في الحصول على البطاقة، يمكنهم التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المعلن عنه في المنصات الافتراضية لبرنامج «وفر». وتقدم بطاقة «وفر» امتيازات عديدة، وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها في أكثر من 701 شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج.
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