الامارات | 1153 إصابة جديدة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1153 إصابة جديدة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 92 ألفاً و147 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 176 ألفاً و429 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 592 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 634 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 159 ألفاً و132 حالة.

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