«محمد بن راشد للإدارة الحكومية» تستعرض منصة التعليم التنفيذي الذكية

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استعرضت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة التعليم التنفيذي الذكية خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» والمقام خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 2020 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتهدف منصة التعليم التنفيذي الذكية، التي تم إطلاقها في أبريل الماضي، إلى مواكبة المتغيرات الحكومية العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للتدرب عن بُعد، مع الارتقاء بعناصر الجودة وتدعيم قنوات تواصل فعالة ومرنة من خلال برامج تدريبية مبتكرة، من أجل إكساب القيادات الخبرات اللازمة وإطلاعهم على أحدث التجارب والمستجدات العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.

واستعرضت الكلية المنصة الذكية من خلال شاشة تفاعلية لتعريف ضيوف المعرض، من مسؤولين حكوميين ومن القطاع الخاص والزوار، بأهداف المنصة ومكونات برامجها التدريبية المتطورة والتي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التدرب عن بعد للكوادر الحكومية ودعم مسيرتهم التدريبية لإكسابهم المزيد من التجارب والخبرات العالمية في مختلف المجالات.

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «نسعى من خلال برامجنا التدريبية الذكية إلى توفير تجربة رائدة تواكب مختلف المتغيرات في العالم، حيث كانت منصة التعليم التنفيذي الذكية خطوة تعكس جاهزية الكلية لتوفير بيئة تدريبية مرنة وتسمح للمتدربين من القادة الحكوميين والقطاع الخاص من جميع أنحاء المنطقة للانضمام إلى منظومة كلية محمد بن راشد التدريبية والاستفادة من مميزاتها الهائلة».

وأضاف: «يمثل تواجدنا في أسبوع جيتكس للتقنية فرصة مهمة لاستعراض قدراتنا في قطاع التدريب الذكي وما توفره المنصة الجديدة من مميزات للقادة الحكوميين والموظفين من كل القطاعات، ومنحهم فرصة لاختيار ما يناسبهم من برامج بمساعدة فريق الكلية. ونأمل أن تكون مشاركتنا مساهمة جيدة لدعم مساعينا لتطوير العمل الحكومي في الإمارات والمنطقة. ونحن نؤكد على أهمية ابتكار نظم علمية متقدمة لاستمرار عملية التدريب دون انقطاع، وهو ما سوف ينعكس في تطوير العمل وتحسين الأداء لمواجهة كافة التحديات الحالية وفي المستقبل».



