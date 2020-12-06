«تنظيم الاتصالات» تقدم أهم مشاريعها خلال «جيتكس 2020»

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تستعرض الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أهم مشاريعها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في دبي، الذي انطلقت فعالياته أمس، مقدمة مشاريع تندرج ضمن تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتقنيات الاتصالات والمعلومات المبتكرة، وأبرز محطاتها في رحلة التحول إلى مجتمع رقمي متقدم وآمن في دولة الإمارات، وتأتي مشاركة الهيئة ضمن منصة الحكومة الرقمية التي تضم 15 جهة حكومية اتحادية كفريق واحد في تجسيد لمبدأ الحكومة الواحدة التي تقدم خدمات متميزة.

إلى ذلك، قال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «هذا الحدث التقني العالمي، يجسد التعافي السريع لدولة الإمارات بعد الظروف الاستثنائية، ما تجلى في النشاط الواضح والحضور الكبير للعارضين من مختلف الدول وجمهور المهتمين من فئات المجتمع كافة».

وأضاف: «معرض هذا العام يجمع أهم وأعرق الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا، في إشارة على أن دولة الإمارات بوابة العالم للعودة إلى الحياة الطبيعية وتنظيم الفعاليات الدولية»، لافتاً إلى أن الهيئة ستستعرض خلال مشاركتها الرؤية للمستقبل القائم على التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وأكد المنصوري أن مشاركة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ضمن منصة الحكومة الرقمية يجسد التزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة بالعمل كفريق وطني واحد، وأضاف: «عملنا كجهات حكومية بروح الفريق الواحد خلال الشهور الماضية، ما ساهم في تسريع الإنجاز واستمرار الحياة الطبيعية في الدولة، وسنستمر في هذا النهج لتحقيق المزيد من الإنجازات وتحقيق رؤى دولتنا وأهدافها المستقبلية».

وتعرض الهيئة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية مشروع (الحكومة المستقبلية)، وآخر التطورات الخاصة بالهوية الرقمية، ومشروع التوقيع الرقمي، كما تستعرض مشروع محفظة البيانات الرقمية، ومشروع الدفع الرقمي.



