الامارات | 5 خطوات للحصول على شهادة رسمية بتقدير العمر من "الصحة"

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات للحصول على شهادة رسمية بتقدير العمر من "الصحة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 5 خطوات للحصول على شهادة رسمية بتقدير العمر، للمواطنين والمقيمين، بناء على الفحص الطبي، وتبلغ رسوم الخدمة 65 درهماً عبر بطاقة الدرهم الالكتروني، وتقدم في مراكز الطب الوقائي في كل إمارة، ولا تقدم في المستشفيات الحكومية.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن الخطوات الخمس تتمثل في زيارة مركز الطب الوقائي مع الوثائق المطلوبة، تدقيق الوثائق للتدقيق ودفع الرسوم، من ثم يتم التحقق من الوثائق والأصول، وتأتي الخطوة الرابعة بعرض الحالة على لجنة تقدير العمر، ومن ثم إصدار الشهادة، واستلامها.

وحددت الوزارة عدة شروط ومتطلبات للحصول على الخدمة، تمثلت في ضرورة إحضار رسالة رسمية من جهة حكومية، وإحضار الوثائق المطلوبة، ورسالة لا مانع من تقدير العمر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومن ثم زيارة مركز الطبي الوقائي في الإمارة التابع لها، مراجعة لجنة مختصة، والطبيب للقيام بالفحص الطبي.

وتتضمن الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة "صورة عن جواز السفر، وفي حالة الوافديين يتطلب أن تكون الإقامة سارية المفعول، صورة عن بطاقة الهوية الإمارتية، صورتان شخصيتان ذات خلفية بيضاء، خلاصة القيد للمواطنين، رسالة لا مانع من إصدار شهادة تقدير العمر من جهة حكومية، مع ضرورة حضور صاحب الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه في حالة طلب رسالة طلب تعديل العمر من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للمواطنين، يشترط إحضار الأوراق الثبوتية من جواز السفر، وخلاصة القيد وبطاقة الهوية الإمارتية، إحضار جوازات سفر الأخوة والأخوات، إحضار صور من جوازات سفر الأبناء والزوجة، صورتان شخصيتان ذات خلفية بيضاء.

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