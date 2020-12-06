«الصحة»: تطعيمات الطلاب آمنة وبمواعيد مسبقـــــة

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم التطعيمات لطلاب المدارس عن طريق مواعيد مسبقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب ظروف جائحة «كورونا» والتدابير الاحترازية التي يتم القيام بها للوقاية من الإصابة بمرض (كوفيد ـ 19).

وأكد الرند، رداً على استفسارات «الاتحاد»، أن التطعيمات التي يتم تقديمها للطلاب آمنة، وتوجد خطة واضحة للقيام بعمليات التطعيم لطلاب الصفوف الدراسية المستفيدين من التطعيم، مشيراً إلى القيام بتدريب مسبق لما يجب عمله في حال وجود أي آثار جانبية للتطعيم، وهذا نادر جداً حدوثه.

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