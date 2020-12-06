مطارات دبي تطلق مبادرة تطوعية

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أطلقت مطارات دبي مبادرة تطوعية بهدف شحذ همم موظفيها، للعمل معاً من أجل مساعدة زملائهم في الخطوط الأمامية، وضمان سير العمليات بكفاءة عالية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى مجتمع مطار دبي الدولي.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة هذا العام، في ظل التحديات التي فرضها فيروس كورونا المستجد، على صناعة النقل الجوي العالمية، بهدف العمل على تقاسم أعباء مواجهة هذا التحدي الكبير، وتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين، وزرع الأمل بعودة الانتعاش التدريجي لهذه الصناعة التي تربط العالم ببعضه البعض.

وتتزامن تلك الخطوة التي استقطبت لغاية الآن أكثر من 200 موظف من مختلف إدارات المؤسسة، مع الشعار الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة تحت عنوان (معاً نستطيع من خلال التطوع) بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وبهذه المناسبة، قال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «يعتبر التطوع جزءاً أصيلاً من منظومة القيم التي تربى عليها أبناء الإمارات، من أجل ترسيخ مفهوم التكافل والخدمة المجتمعية، وبفضل من الله وحب الخير الذي زرعه فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فإن أيادي الإمارات البيضاء ومشاريعها ومبادراتها الإنسانية، تساعد وتؤهل وتطور قدرات الملايين في مختلف أصقاع العالم لتمكينهم من العيش بكرامة، وهناك مؤسسات تعنى بالتطوع، وهناك أيضاً مئات الآلاف من المتطوعين من مختلف الجنسيات التي تعيش على أرض إمارات الخير، يقدمون للعالم صورة بهية عن مفهوم التطوع، وكيفية بناء المجتمعات المتكافلة».