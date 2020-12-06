الامارات | الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة من آخر ليل اليوم، وغداً، والثلاثاء المقبل، بامتداد منخفض جوي سطحي، يتزامن معه مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، متجه من الغرب إلى الشرق، ما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر الغربية والبحر وبعض المناطق الساحلية، ثم تمتد على المناطق الشمالية والشرقية، يصاحبها سقوط أمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كما توقع أن يستمر تأثر الدولة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بتدفق الرياح الشمالية الغربية الرطبة من على بحر الخليج العربي، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

وتوقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.

ودعا المركز السائقين إلى الانتباه أثناء قيادة المركبات، في حال سقوط الأمطار، وكذلك تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان، خصوصاً مع السحب الركامية.

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