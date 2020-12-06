الامارات | محمد بن زايد: العمل التطوّعي صورة حقيقية لتقدم المجتمعات ورقيها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: العمل التطوّعي صورة حقيقية لتقدم المجتمعات ورقيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن العمل التطوّعي یعدّ الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا.

وقال سموّه، خلال تغريدة على «تويتر»: «في یوم التطوّع العالمي، نعبّر عن تقدیرنا للمتطوّعین في الإمارات، وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء، من أجل مجتمعاتھم والبشریة.. العمل التطوّعي یعدّ الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا».

ويعدّ التطوّع جزءاً أصيلاً من منظومة القيم التي تربى عليها أبناء دولة الإمارات، من أجل ترسيخ مفهوم التكافل والخدمة المجتمعية، حيث عملت الإمارات على إيجاد بيئة تطوّعية كفؤة وفاعلة، تهدف إلى تفعيل منظومة العمل التطوّعي في الدولة، من خلال نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل كل شرائح المجتمع بمختلف المبادرات التطوّعية.

- المتطوعون یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتھم والبشریة.

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