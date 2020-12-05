شرطة أبوظبي تكرم شخصاً لأمانته

سيف اليزيد - كرمت شرطة ابوظبي شخصاً عربياً لأمانته وتعاونه مع الشرطة.

وقام العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بتقديم شهادة تقدير وهدية للشخص شاكرا له مبادرته المسؤولة في التعاون مع الشرطة وحسن أمانته.

وكان الشخص المكرم قد عثر على مبلغ نقدي وسارع إلى تسليمه إلى مركز الشرطة المختص لإعادته إلى صاحبه.

وأعرب المكرم عن شكره وتقديره للتكريم مثمناً دور شرطة أبوظبي وجهودها المستمرة في تحفيز الجمهور على التعاون الايجابي الفعال لتعزيز مسيره الأمن والأمان والطمأنينة بالمجتمع.