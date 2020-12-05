الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً ليلاً وصباح الإثنين على البحر والجزر غرباً، مع فرصة سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية السرعة أحياناً ليلاً على البحر.

الرياح جنوبية غربية – شمالية غربية.

ويكون البحر في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط، يضطرب ليلاً، أما بحر عمان فخفيف إلى متوسط.

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