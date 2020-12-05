الامارات | "صحة" تعالج حالتي تسارع شديد في ضربات القلب باستخدام أحدث التقنيات

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تعالج حالتي تسارع شديد في ضربات القلب باستخدام أحدث التقنيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بإجراء عمليتي كي لمريضة مواطنة ومريض مقيم كان كلاهما يعاني من تسارع شديد في ضربات القلب، وذلك باستخدام جهاز Rhythmia للمسح ثلاثي الأبعاد ذو الدقة العالية، والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت شركة "صحة" ، ومن الأجهزة المعدودة في كل منطقة الشرق الأوسط والخليج.

وكانت حالة المريضة البالغة من العمر 32 عاما والمريض البالغ من العمر 28 عاما تستدعي الدخول إلى المستشفى بشكل طارئ عدة مرات خلال العام نتيجة للتسارع الشديد في ضربات القلب، حيث تم اجراء عمليتي الكي بنجاح في قسم كهربائية القلب التابع لشركة "صحة" في مدينة أبوظبي على أيدي فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور معتز القادري، الدكتور عمر الفلاسي، والدكتور سالم الكعبي، الاطباء الاستشاريين في كهربائية القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقال استشاري كهربائية القلب الدكتور معتز القادري إن استخدام الجهاز الجديد ساعد الفريق المعالج على تحديد مكان التسارع وإجراء الكي بنجاح للبؤرة المسؤولة عن التسارع، وهذه التقنية الحديثة ساعدت في إجراء العملية بسهولة وسرعة ودقة وبنسبة نجاح أعلى.

وأضاف أن جهاز المسح ثلاثي الأبعاد الجديد يمتاز بدقته العالية ويساعد على رسم خريطة عالية الدقة وبسرعة أكبر مما يساعد على تحديد مكان الضربات الإضافية أثناء تسرع القلب، ويعد أفضل استخدام لهذا الجهاز عند المرضى اللذين يعانون من اضطرابات نظم القلب المعقدة التي تحتاج لإجراء عدة خرائط ثلاثية الأبعاد لتحديد مكان البؤرة المسؤولة على التسارع، وبناء على هذا المسح يتم إجراء الكي عن طريق القسطرة.

وأوضح أن لدى منشآت شركة صحة جهازين حديثين آخرين يستخدمان تقنيات أخرى لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للقلب، بالإضافة لهذا الجهاز الحديث الذي يتم استخدامه لأول مرة في منشآت "صحة".

وأكد أن وجود ثلاث تقنيات مختلفة للمسح ثلاثي الابعاد في مشافي "صحة" يعني جاهزية قسم كهربائية القلب في "صحة" للتعامل مع كافة اضطرابات النظم البسيطة والمعقدة وتوفير العلاج الجذري لها.

من جانبه أكد استشاري كهربائية القلب الدكتور عمر الفلاسي، أن شركة "صحة" تمتلك المركز الأول والرئيس لكهربائية القلب، يديره ويشرف عليه فريق متكامل ومتخصص ذي خبرة وكفاءة عالية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن المركز أجرى وبنجاح نحو 2000 عملية كي، ونحو 2000 عملية زراعة بطارية للقلب عند الأطفال والكبار منذ افتتاحه كأول مركز لكهربائية القلب في دولة الإمارات عام 2006، حيث يواصل المركز تقديم خدماته على مدار الساعة لكل المرضى. وقال إن القسم يواظب على تقديم أحدث التقنيات دوما للمرضى في مجال البطاريات والكي.

وأكد الدكتور سالم الكعبي أن مركز أمراض القلب التابع لشركة "صحة" في مدينة أبوظبي يعد واحداً من أكبر المراكز المتخصصة في الرعاية القلبية في الدولة، ويقدم خدمات رفيعة المستوى للعديد من المشاكل القلبية، كما أنه حاصل على اعتماد لجنة الاعتماد المجتمعية لتخطيط صدى القلب (IAC) في التصوير الصوتي لأوعية القلب، وعلى اعتماده مركزاً لآلام الصدر، وحاصل على جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية لعام 2016، واعتماد المجلس الأمريكي لبرامج التخصصات الطبية العالمي (ACGME-I). كما أن مركز كهربائية القلب لدى شركة "صحة" يعد من أوائل المراكز التي تقدم هذا التخصص في دولة الإمارات، حيث استمر في تقديم خدماته للمرضى منذ عام 2006 تم خلالها إجراء آلاف العمليات النوعية للمرضى، فيما يتم سنوياً إجراء 15 جراحة لاستئصال البطاريات والالتهاب حول أسلاك البطارية، كما تتميز "صحة" بعلاج كهربائية القلب لدى الأطفال، وتستخدم مدينة الشيخ خليفة الطبية المنشأة لأول مرة هذه الخدمة للأطفال من حديثي الولادة حتى 18 عاماً، حيث يجري علاج حالات بطء القلب عبر زراعة بطارية في بطن الطفل، من خلال عملية قلب مفتوح للأطفال حديثي الولادة، والتي تعد من الإجراءات المعقدة نظراً لصغر حجم حديثي الولادة، وتكون حاجة الطفل للبطارية ملحة، بعد تشخيصه بعيوب خلقية منذ ولادته، وفي حال إصابة الأطفال بتسارعات في القلب، فإنه يتم معالجتها بالكي.

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