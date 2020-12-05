الامارات | محمد بن زايد: في یوم التطوع العالمي.. نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: في یوم التطوع العالمي.. نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "في یوم التطوع العالمي، نعبر عن تقدیرنا للمتطوعین في الإمارات وكل أنحاء العالم الذین یجسدون معاني التضحیة والبذل والعطاء من أجل مجتمعاتھم والبشریة.. العمل التطوعي یعد الصورة الحقیقیة لتقدم المجتمعات ورقیھا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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