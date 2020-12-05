الكويت توزع 5 قوارب صيد كبيرة ( العباري ) للصيادين المتضررين بالساحل الغربي

اليمن - خاص

برعاية وزير الثروة السمكية الأستاذ فهد سليم كفاين دشنت التواصل للتنمية الانسانية صباح اليوم توزيع 5 قوارب صيد كبيرة ( العباري ) للصيادين المتضررين من الحرب والأعاصير بمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة ومديرية المخا بمحافظة تعز ضمن حملة الكويت إلى جانبكم بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة ويستهدف المشروع إنعاش سبل الحياة وتحريك قوى العمل والإنتاج في المجتمعات المتضررة وتحقيق التمكين الإقتصادي للصيادين وأسرهم والبالغ عددهم 525 فردا تم اختيارهم بموجب مسوحات ميدانية ومعايير محكمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية بالمديريات والجمعيات والاتحادات السمكية وإشراف هيئة المصائد البحرية بوزارة الثروة السمكية .

ويبلغ حجم القارب ( العبري ) الواحد 19 متر × 4 متر وارتفاع ٥ متر و بحمولة 35 طن ويستفيد من كل قارب 15 أسرة بإجمالي 75 أسرة مستفيدة .

وفي حفل التدشين الذي أقيم في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت وبحضور رسمي وشعبي كبير ألقى رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية أ. رائد ابراهيم كلمة رحب فيها بالحضور مبيناً أن مشروع توزيع العباري يعد من المشروعات والتدخلات النوعية ، جاء تنفيذه استجابة لتوصيات وزارة الثروة السمكية مثمناً تثميناً عالياً دعم دولة الكويت وعطاءها المتواصل لتحسين حياة السكان المتضررين في مختلف المحافظات اليمنية .

وفي كلمة لنائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة باليمن د. عادل باعشن أكد فيها مواصلة جهود الجمعية الكويتية للإغاثة لدعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه من خلال التدخلات الإنسانية المباشرة في كافة القطاعات الحيوية ومنها قطاع سبل الحياة والتمكين الاقتصادي التي توليه الجمعية الكويتية للإغاثة اهتماماً خاصاً لأهميته في تحسين حياة السكان المتضررين ، وذكر د. باعشن في كلمته التحضير لتوزيع 5 قوارب صيد (عباري ) أخرى في محافظة حضرموت خلال الأيام القادمة شاكراً كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع وفي مقدمتهم وزارة الثروة السمكية ومؤسسة التواصل للتنمية الانسانية

وقال ممثل وزارة الثروة السمكية م. صلاح بابريدة ان هذه المشاريع تعتبر من المشاريع الحيوية لشريحة الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية ولفته كريمة من الأشقاء في دولة الكويت ونحن بدورنا في وزارة الثروة السمكية سنكون سنداً وعوناً لكل المنظمات الإنسانية في كافة التسهيلات اللازمة لنجاحها مختتماً كلمته بتقديم الشكر للجمعية الكويتية للإغاثة ودولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على أدوارهم الإنسانية المشهودة في كافة محافظات اليمن .

حضر حفل التدشين العميد / محمد سعيد الجريري مدير عام مديرية الريدة وقصيعر وعمر سالم قمبيت رئيس الاتحاد السمكي التعاوني بمحافظة حضرموت والملازم محيمدان الجريدي قائد الأمن البحري بقوات خفر السواحل ود. عماد عبدالرحيم نائب مدير عام مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية .