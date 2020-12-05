دو تبرم اتفاقية شراكة مع "فزعة" لتزويد حاملي البطاقات في جميع أنحاء الإمارات بعرض حصري جديد بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إبرامها شراكة جديدة مع "فزعة"، المبادرة التي تهدف إلى تطوير الترابط الاجتماعي وتعزيز روح التضامن داخل المجتمع الإماراتي، لتزويد حاملي بطاقات "فزعة" بعرض حصري ومميز بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن لجميع سكان الإمارات ممن يحملون بطاقات "فزعة"، والتي تعد جزءاً من البرنامج الوطني للمكافآت الذي يوفر لأعضائه مجموعة متنوعة من العروض والخدمات الحصرية، الاستفادة من العديد من المزايا القيّمة بما في ذلك باقات معززة من البيانات والدقائق إضافة باقات اتصال مجانية عبر الإنترنت والتي تمتد صلاحيتها لمدة شهر واحد ابتداءاً من 2 ديسمبر. وبمناسبة الإعلان عن الشراكة الجديدة، تم تنظيم حفل توقيع افتراضي، حضره فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، والعقيد أحمد بوهارون الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ "فزعة".

ويمكن لجميع حاملي بطاقات "فزعة" من عملاء دو، الآن، الحصول على ما يصل إلى 36 جيجابايت من البيانات إضافة إلى عدد كبير من الدقائق المحلية والدولية مقابل 170 درهماً إماراتياً شهرياً. ويمكن للعملاء الجدد أيضاً الاستفادة - إلى جانب باقة "فزعة" المتشركين فيها حالياً - من العرض الحصري الذي يقدمه متجر دو عبر الإنترنت بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يمنح المشتركين 75 جيجابايت إضافية من البيانات مجاناً لمدة 3 أشهر بدون رسوم تفعيل فضلاً عن كون الشهر الأول مجاناً تماماً.

وأكد العقيد أحمد محمد بوهارون الشامسي، مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، والرئيس التنفيذي لفزعة، الحرص على تعزيز الشراكات بما يعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات التكافلية الريادية التي يقدمها برنامج "فزعة" والتنويع فيها. ويُعد برنامج فزعة أحد المبادرات الاجتماعية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ويهدف إلى تطوير الترابط الاجتماعي والحفاظ على روابط فعّالة للتضامن داخل مجتمع دولة الإمارات، ويقدم خدمات حصرية ومتنوعة للأعضاء المنتسبين للبرنامج.

ومن جهته قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "لطالما كان إسعاد المتعاملين وتسخير كافة إمكانياتنا وخبراتنا للتواصل مع مختلف فئات المجتمع الإماراتي وإلهامهم ومكافأتهم من الركائز الأساسية لرؤيتنا في دو. وتمثل شراكتنا مع "فزعة" خطوة جديدة في إطار رحلتنا التي تتمحور حول تلبية متطلبات عملائنا والارتقاء بمستوى تجاربهم، حيث نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توفير المزيد من القيمة لعملائنا ورفدهم بعروض حصرية بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً للدور الذي تلعبه تقنيات الاتصال في وقتنا الحالي، يسرنا منح موظفينا وجميع حاملي بطاقة "فزعة" في دولة الإمارات فرصة الوصول إلى مجموعة من العروض الحصرية التي توفرها هذه الشراكة".

هذا ويوفر عرض اليوم الوطني من دو لحاملي بطاقات "فزعة" مستوى عالٍ من الراحة والسهولة فيما يتعلق بعملية الاشتراك حيث يمكن للجميع الاستفادة من هذا العرض من خلال متجر دو عبر الإنترنت. ويمكن تقديم المستندات المطلوبة وطلب الخطوط ببضع نقرات فقط. كما تُعد المنصة آمنة ويتم تخزين جميع المعلومات عليها وفق أعلى مستويات الحماية، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد ويلغي حاجتهم لزيارة المتاجر شخصياً.

لمزيد من المعلومات والاشتراك، يرجى زيارة www.du.ae/Fazaa أو أقرب متجر أو مركز خدمة لشركة دو.