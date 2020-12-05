نداء تُسلط الضوء على أحدث حلولها للمهام الحرجة خلال فعاليات جيتكس 2020

: كشفت مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء"، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، عن مشاركتها في نسخة العام الجاري من فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا، والذي يُعد أضخم معرض متخصص بالتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتزم المؤسسة استعراض أحدث حلولها وتطبيقاتها وأجهزتها الضرورية لإنجاز المهام الطارئة، المتوفرة في السوق المحلية. وتنطلق الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي يوم الأحد في 6 ديسمبر المقبل وتستمر لغاية العاشر منه.

ويعتزم شركاء نداء من المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا، إشارة للاتصالات والحلول الأمنية وايرباص ونوكيا، الاستفادة من فرصة المشاركة في المعرض المرموق لاستعراض أحدث الحلول والأدوات الذكية التي يتم تطويرها مع مؤسسة نداء ضمن جناحها في قاعة الشيخ سعيد 3. وتعمل جميع هذه الحلول من خلال شبكة اتصالات الجيل الرابع الخاصة بنداء، والتي تُعد من أبرز البنى الأساسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمُصمّمة خصيصاً لتسريع مسيرة التحول الرقمي في دبي.

وتم تصميم الحلول التكنولوجية المعروضة، التي يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل فرق الاستجابة الأولية وأخصائيي الصحة والسلامة في دولة الإمارات، لضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والأزمات، فضلاً عن الحفاظ على السلامة العامة في المجتمع.

وتسعى نداء من خلال مشاركتها للاستفادة من معدلات الإقبال الكبيرة التي تسجلها فعالية جيتكس لاستعراض مزايا حلولها التكنولوجية الضرورية لتسريع رحلة دبي ودولة الإمارات نحو اعتماد التحول الرقمي. ويُعد نظام طائرة الدرون المعززة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والمرتبطة بشبكة نداء للجيل الرابع LTE الخاصة بمؤسسة نداء، أحد الحلول المعروضة؛ إذ تم تصميم هذا النظام للمساعدة في تحليل الحوادث وتحديد مواقع الأشخاص المصابين ومساعدة فرق الاستجابة الأولية.

وتُمثل هذه التكنولوجيا جزءاً من التزام مؤسسة نداء الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات والتطورات الرقمية في مجالات الأمن والسلامة. ويأتي طرح نداء لهذا النظام في وقت يشهد توجه عدد متزايد من الهيئات الحكومية لاعتماد تكنولوجيا طائرات الدرون لتعزيز تدابير السلامة والصحة العامة.

وانسجاماً مع هذا التوجه، تستعرض ايرباص تطبيق تاكتيلون آغنت 800 و 500 العالميين، فضلاً عن حلول دابات للتجوال الهجين خلال المعرض. ويُتيح تاكتيلون آغنت 800 لمستخدمي الهواتف الذكية القدرة على الاتصال عبر مجموعات تيترا بمجرد ضغطة زر واحدة، بينما يُعتبر تاكتيلون آغنت 500 منصة آمنة وفعالة للاتصالات والأنشطة التعاونية الجماعية. في حين يعد جهاز دابات للتجوال الهجين هاتفاً ذكياً مزوداً بنظام تيترا للاتصال اللاسلكي ويعمل عبر شبكة اتصالات الجيل الرابع الخاصة بمؤسسة نداء.

وستقوم شركة إشارة بعرض مزايا تكنولوجيا "ساغا" للتصميم او كما تسمى أيضا "غرف العمليات المتكاملة" والتي يتم العمل على تطويرها من قبل مؤسسة نداء وإدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، والقادرة على تسجيل جميع الحوادث ونشر فرق الإنقاذ في وقت قياسي وسريع. وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض إشارة حلّ "أكوم" المتكامل للاتصالات الضرورية لإنجاز المهام، إلى جانب ستاش كات، تطبيق المراسلة الآمن، الذي يُساعد على إنشاء مجموعات اتصال خاصة بالفريق ويُسهم في إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو والصور وغيرها بالاستفادة من حلول التشفير الشامل في الوقت الفعلي.

وتُشارك إشارة في المعرض أيضاً من خلال حلّ "إيبك بلو"، منصة التعقب الداخلي الذكية، والتي توفر حلول تحديد المواقع في الأماكن التي لا تتوفر فيها حلول تحديد المواقع من خلال نظام التموضع العالمي GPS أو عندما تتسم بهدم موثوقيتها. ويُجري فريق إشارة عرضاً حيّاً لنظام "إيبك بلو" خلال فعاليات جيتكس. كما سيتواجد ممثلو الشركة في المعرض للتحدث حول مزايا حل الأمن السيبراني الذي صممته الشركة لحماية البنى الأساسية الحيوية.

ومن ناحيتها، تستعرض نوكيا المزايا الحديثة لحلّ تعقب السفن والشاحنات الخاص بها، والذي يُتيح الفرصة لمتابعة حاويات الشحن والشاحنات والسفن في الوقت الفعلي. وتم تصميم هذا الحل للمساهمة في تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وفي سياق تعليقه، قال سعادة منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء": "تُتيح لنا دورة هذا العام من جيتكس الفرصة في مؤسسة نداء للتأكيد على أهمية نشر أجهزة الاتصالات الموثوقة وتطبيقاتها وحلولها. ويُركز جناحنا في المعرض على دور هذه المنتجات في تعزيز إمكانية تحقيق أهداف وكالات السلامة العامة في الإمارات. ويأتي هذا في وقت مناسب يُواجه فيه العالم تحدياً عصيباً للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد الذي أجبرنا على اعتماد إجراءات احترازية أكثر صرامة في مجالات الصحة والسلامة. وتأتي الحلول التكنولوجية القادرة على دعم جهود التعاون والاتصال الجماعي في صميم هذه التدابير الكفيلة بتسريع فترة الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات. كما حرصنا على تجهيز حلولنا التكنولوجية بمزايا قادرة على تلبية متطلبات التنقل الحالية والمستقبلية".

واختتم سعادة منصور بوعصيبه قائلاً: "تعكس مشاركتنا في جيتكس واستعراض أبرز حلولنا التكنولوجية التزامنا القوي في إبراز إسهامات نداء في مبادرات التحول الرقمي الرئيسية في دبي ودولة الإمارات، مع استمرار مسيرتنا نحو عالم معزز بالتقنيات الرقمية".