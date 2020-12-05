الامارات | عودة السرعات على الطرق الخارجية في أبوظبي إلى السرعات المحددة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة السرعات على الطرق الخارجية في أبوظبي إلى السرعات المحددة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن السرعات على الطرق الخارجية في أبوظبي عادت إلى السرعات المحددة.
وكانت شرطة أبوظبي قد فعلت منظومة خفض السرعات على عدة طرق بسبب الضباب وعدم وضوح الرؤية لفترة مؤقتة، وذلك كما ذكرت شرطة أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".
وكانت الشوراع اليت تم تفعيل منظومة خفض السرعات بها إلى 80 كم على طريق أبوظبي - دبي (الشهامة - سيح سيدرة)، طريق (الخزنة- الفاية)، بالإضافة إلى طريق العين (العامرة) إلى أبوظبي (الخزنة).
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