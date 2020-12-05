خليفة بن طحنون يفتتح مسجد الشهيد زكريا الزعابي

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

افتتح الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، في منطقة السمحة، مسجد الشهيد زكريا سلمان عبيد الزعابي، رحمه الله، بحضور عدد من أصحاب السعادة وذوي الشهيد.

وفور وصوله، تفقد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان أروقة ومرافق المسجد الذي يتسع لنحو 431 مصلياً، واطلع على الخدمات التي يوفرها للمصلين وفق أحدث وأرقى معايير التصاميم الهندسية. كما شارك الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان جموع المصلين أداء صلاة الجمعة في المسجد بعد إعادة إقامة شعائر صلاة الجمعة ضمن الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

خليفة بن طحنون خلال افتتاحه مسجد الشهيد زكريا الزعابي في منطقة السمحة بأبوظبي (الصور من وام)

ويحمل المسجد اسم الشهيد زكريا سلمان عبيد الزعابي، رحمه الله، وهو أحد أبناء الوطن الأبرار الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن، وذادوا عن حماه، مسطرين أروع صور التضحية والبطولة والفداء والعطاء في سبيل الوطن حتى ارتقوا إلى ربهم شهداء خلال أداء الواجب الوطني.

خليفة بن طحنون يشارك جموع المصلين أداء صلاة الجمعة في المسجد

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء الذي يتولى الإشراف على احتياجات أسر الشهداء وتمكينهم في مختلف المجالات، كان قد أطلق العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تخليد ذكرى شهداء الوطن، والتعبير عن الفخر والاعتزاز بتضحياتهم، وفي هذا الإطار جاءت مبادرة تسمية مساجد الدولة بأسماء شهداء الوطن، وغيرها من المبادرات النوعية التي تعكس روح الوفاء والعرفان لتضحيات هؤلاء الأبطال.

حضر الافتتاح، الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، والمهندس خليفة الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع والتخطيط بالإنابة في أبوظبي للإسكان، ومحمد بالعاجر الرميثي، وأشقاء الشهيد، وعدد من أعيان المنطقة.