مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يحتفي باليوم الوطني الـ49

سيف اليزيد - الرياض (وام) نظمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، احتفالاً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، وذلك بخيمة الملاك بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية، شمال شرقي مدينة الرياض. شهد الاحتفال، الذي جرى أمس، تبادل التهاني والتبريكات بين المشاركين في المهرجان من دولة الإمارات وأشقائهم من المملكة العربية السعودية الذين تمنوا مزيداً من التقدم والازدهار لدولة الإمارات على الصعد كافة. ويتصدر مواطنو الدولة قائمة أكثر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مشاركة وتأهلاً في منافسات المهرجان حتى أمس، بعدما حصلوا على عدد من المراكز المتقدمة في منافسات «فردي مجاهيم» ضمن منافسات الحدث الذي انطلق الثلاثاء الماضي.

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