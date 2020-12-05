قبيلة بني كعب: مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد أبناء قبيلة بني كعب، أن اليوم الوطني الـ49 هو مناسبة لإحياء لحظة تاريخية محفورة في الوجدان، وتؤرخ لاتحاد الإمارات وميلاد دولتنا المباركة، معتبرين أن المسيرة التي امتدت لعقود كانت حافلة بالإنجازات والجهد والعطاء.

وقال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، خلال كلمته في الحفل الافتراضي الذي أقيم «عن بُعد»، إن يوم الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية راسخة في وجداننا، وعزيزة على قلوب أبناء الإمارات، فهي المناسبة التي يتأكد فيها تلاحم الشعب وتعاضده ووقوفه خلف قيادته التي تحققت في عهدها المكتسبات الكبيرة، والإنجازات التاريخية العظيمة.

وأشار معالي علي بن صبيح الكعبي، إلى أن هذه المناسبة تأتي ودولة الإمارات تستعد للخمسين سنة المقبلة برؤية طموحة لتحقيق المزيد من معالم النمو والازدهار.

وجدد أبناء القبيلة في كلماتهم العهد والولاء للوطن وللقيادة الرشيدة على مواصلة العمل والإخلاص للبلاد الغالية، معبرين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، داعين العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على القيادة الرشيدة والشعب بالخير واليمن والبركات. وتخلل الحفل الافتراضي الذي قدمه الإعلامي حمد عبدالله الكعبي، إلقاء قصائد، عبّر فيها عدد من شعراء القبيلة عن مشاعرهم بهذه المناسبة، وهم معالي علي بن سالم وخلفان بن نعمان ومحمد بن حماد ومحمد بن طناف وسعيد عبدالله الوعيظي، وخليفة مصبح بن علي، كما قدمت خلال الحفل فقرة التهنئة لكبار المواطنين من رجال القبيلة، وعرض أفلام وثائقية عن مسيرة الوطن، وبث مقتطفات وأقوال لكلمات المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب تقديم فقرات موسيقية وتراثية في حب الوطن وأصحاب السمو الشيوخ، وشلة «يا بلادي» كلمات الشاعر محمد بن نعمان، أداء الشاعر حمد عبدالله بن نعمان، ورزفة حربية لفرقة علي بن نعمان الكعبي.