«الوطني».. نقلة نوعية في الحياة البرلمانية

سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

يواصل المجلس الوطني الاتحادي دوره الوطني في المساهمة في مسيرة النهضة الشاملة، وتعزيز نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، في ظل دعم كبير من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد احتفل في فبراير الماضي بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيسه، وهو يواصل دوره ونشاطه الدؤوب في المساهمة في خطط الدولة واستراتيجياتها الوطنية في ظل الاستعداد لـ«عام الاستعداد للخمسين»، وبدء أعمال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي، بعد إجراء رابع تجربة انتخابية شهدت زيادة في أعداد الهيئات الانتخابية في انتخابات عضوية المجلس لعام 2019م، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وتطوير مسيرة المشاركة والعمل البرلماني في الإمارات، التي كانت على الدوام مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات وظروفه واحتياجاته.

وكان للدعم الكبير الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه حكام الإمارات على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته، وكان الشيخ زايد «رحمه الله» يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم، ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد، وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين، ويصدر القرارات المناسبة في حينها، أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها.

وحقق المجلس الوطني الاتحادي في عهد الشيخ زايد، العديد من الإنجازات الوطنية في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، على مدى «13» فصلاً تشريعياً، عقد خلالها «246» جلسة و«37» دور انعقاد منها «4» أدوار غير عادية، وافق خلالها على «424» مشروع قانون، وناقش «248» موضوعاً عاماً، ووجه «212» سؤالاً، وتبنى «192» توصية، وأصدر «53» بياناً.

عهد التمكين

يواصل المجلس الوطني الاتحادي مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء كما أراد له الآباء المؤسسون، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» راعي مسيرة التمكين، لتمكينه وتفعيل دوره وتكامل اختصاصاته الدستورية وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد أعلن في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005م، «أن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم، قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن». وتجدر الإشارة إلى أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم «1» لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، قد أسهم في تمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التعديلات المتعلقة بأعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها بشكل دقيق، واختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية، خاصة في الجانب التشريعي، فضلاً عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.

وعلى صعيد تطوير الأداء، فقد أنشأ المجلس لجنة رؤساء اللجان، وعدل نظام عمل هيئة المكتب، ووضع آلية لمناقشة الموضوعات العامة بهدف مناقشة أكبر قدر من القضايا ذات الأولوية.

حمد الرحومي

حمد الرحومي: تطور لافت في مسيرة المجلس

أكد حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن مسيرة المجلس شهدت تطوراً لافتاً خلال السنوات الماضية، خاصة في العقد الأخير الذي شكل نقلة نوعية في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة.

وقال: تضمنت مجالات التطور في مسيرة المجلس نسبة الانتخابات، الهيئة الانتخابية، ودور المرأة في المجلس، وغيرها الكثير، ما أثر إيجابياً على عمل المجلس الوطني الاتحادي، خاصة أنه يعكس 50% من الواقع المجتمعي، ويعد الداعم للسلطات الحكومية.

وأوضح الرحومي في حديث لـ«الاتحاد» أن هنالك حلقة تواصل قوية بين المجلس والحكومة، وهي متطورة بشكل كبير، فقبل إصدار أي قرار أو طرح فكرة، يتم النقاش بين الطرفين حتى الوصول للرأي الأصوب والنتيجة الأفضل، وتوفير مساحة لتوصيل الفكرة بشكل واضح، حيث إنها عملية تبادل آراء وأفكار، ويتم اعتماد الفكرة الموجودة من خلال تقبل الطرفين للموضوع، والاستمرارية في مناقشتها للوصول إلى نتيجة جميلة ومقنعة.

وأشار إلى أنه عند طرح آية قضية أو مشروع قانون نحرص على إيفائها حقها من التحري والنقاش لضمان خروجها إلى حيز الوجود بصورة تحقق الغاية والمصلحة العامة المنشودة، حتى نؤدي الدور الفعال والتفاعلي والتكاملي بين الجهتين، انطلاقاً من أنها نقاشات وحوارات متوازنة ومتطورة بشكل كبير، منوهاً بالتجاوب السريع من جانب الحكومة مع مشروعات القوانين المطروحة تنفيذاً لرؤى قيادتنا الرشيدة، مما يسهل الكثير على المجلس في أجواء من الإيجابية والشفافية. وبين الرحومي، أن القيادة الرشيدة أشادت بدور المجلس وإنجازاته خلال السنوات الماضية، وحثته على الاستمرارية في تحديد الأهداف المستقبلية للوصول إلى نتائج أفضل.