«صلاة الجمعة» تعود إلى المساجد

سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

استؤنفت أمس في مساجد الدولة صلاة الجمعة، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا «كوفيد- 19»، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية، والذي جاء بناءً على فتوى من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يضم نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، وتناولت خطبة الجمعة «ثقافة الحمد والشكر»، وشهدت العودة ارتفاع وعي عمار المساجد وتعاوناً والتزاماً بتعليمات الجهات المختصة، وتبادل المصلون من مختلف الجنسيات المسلمة التهاني والدعاء برفع هذه الجائحة، تغمرهم السعادة، معتبرين أنها إشارة لانفراجة الأزمة الصحية العالمية.

إقبال كبير على الصلاة في الفجيرة (تصوير: صادق عبد الله)

وعبر المصلون عن امتنانهم إلى القيادة الرشيدة التي تعمل لما فيه مصلحة العباد، والحرص على سلامتهم، وفتح المساجد وفق إجراءات وقائية تتبع أفضل الممارسات لضمان سلامة الجميع. وامتلأت ساحات المساجد والأماكن المحيطة بها بالمصلين، مع التزام كامل بالتوجيهات والضوابط التي أقرتها الجهات المختصة، وخروج سلس من الأماكن المخصصة، وتطبيق إجراءات التباعد، والحرص على عدم تبادل المصليات الخاصة أو مشاركتها، والتزام كل مصلٍ بسجادته الخاصة وعدم تركها خلفه. وبينت الخطبة أن الشكور اسم من أسماء الله الحسنى، وأنه جل وعلا يشكر للناس اليسير من طاعاتهم، ويثيبهم عليها الكثير من الحسنات، وأكدت أن الشكر هو عبادة عظيمة تكون بالقلب واللسان، وبالسلوك وبالعمل، والتي تميز بها الأنبياء والصالحون، وأن الله مدحهم بصنيعهم ذلك وذكرهم في محكم تنزيله بأنهم كانوا له شاكرين.

وأوضحت الخطبة أن ثقافة الشكر إن ترسخت في المجتمع أورثته المحبة والتلاحم والتقدير، وكانت من أسباب زيادة نعم الله تعالى، وأنه ليس هناك من فعل حسن كشكر الله تعالى على ما وهبنا من نعمة الإيمان وما أكرم به من صلاة الجمع والجماعات، وأن جعلنا من عمار بيوته، وما أسبغ به علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومن النعم التي تتوجب الشكر «شكر الوالدين»، عملاً بقوله تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ)، كما دعت الخطبة إلى شكر الناس، وشكر الدولة ومؤسساتها، على ما تقوم به من دور في خدمة الناس.