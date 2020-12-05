«خط الدفاع الأول» يشاركون في احتفالات «اليوم الوطني»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أتاحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» الفرصة لخط الدفاع الأول العاملين في منشآتها للتعبير عن حبهم لدولة الإمارات، ومشاركة قيادة دولة الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها أفراحهم واحتفالاتهم باليوم الوطني الـ 49 من خلال عمل فني مميز شارك فيه نخبة من الاستشاريين والأطباء والفنيين والصيادلة والممرضين العاملين في شركة «صحة».

وجاء العمل الفني ممثلاً للنسيج الاجتماعي المتسامح الذي يعيش على أرض الإمارات الطيبة، حيث عبر الجميع عن حبهم لدولة الإمارات وحرصهم على بذل كل الجهود ليعيش شعب الإمارات والمقيمون على أرضها بصحة وسلامة، داعين الله أن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً، وأن يعيد هذه المناسبة عليها بالخير والبركة.

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