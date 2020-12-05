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الامارات | في الميدان

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إعداد : أمين الجمال 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي، خلال الاجتماع الافتراضي، أخيراً، النتائج النهائية للدورة الثالثة للجائزة، تمهيداً للإعلان عن الفائزين.

وأكدت أمانة الجائزة أن الجائزة واجهت في دورتها الحالية تحديات غير مسبوقة، بسبب الوضع الصحي، ولكن بدعم القيادة، والاستباقية في العمل، نجحت في تجاوزها، وتسخير التكنولوجيا في مواصلة الجائزة لمراحلها المختلفة، وتكثيف الترويج لها للوصول إلى المعلمين في كل بقعة لدفعهم للمشاركة، لتكريم المتميزين وأصحاب العطاء منهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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