الامارات | «أبوظبي للطفولة المبكرة» تستعرض 3 مشروعات مبتكرة في «جيتكس 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للطفولة المبكرة» تستعرض 3 مشروعات مبتكرة في «جيتكس 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ضمن جناح حكومة أبوظبي بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، الذي تقام فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري، لاستعراض جهودها في مجال تطوير أنظمة ومنصات متخصصة لجمع وتتبع البيانات وتحليلها، واستخدامها لتوفير أحدث المعلومات المتعلقة بالأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وتوفير خدمات متكاملة لهم، وتوظيف هذه البيانات لتقييم جودة خدمات تنمية الطفولة المبكرة، ضمن استراتيجية مرنة وفعالة لمتابعة وتقييم عملية تنمية الطفولة المبكرة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدكتور يوسف الحمادي: «نعمل على إنشاء منصات متكاملة ومتخصصة تدعم الابتكار والتميز في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتأتي مشاركتنا هذا العام في المعرض الأهم في مجال التقنية لاستعراض ثلاثة مشاريع مبتكرة تنفذها الهيئة».

وكشف الحمادي عن المشاريع التي ستستعرضها الهيئة خلال مشاركتها هذا العام والمتمثلة في مشروع الاتجاهات الكلية والتغيرات الفكرية في قطاع تنمية الطفولة المبكرة بسبب أزمة جائحة كورونا، والذي تهدف الهيئة من خلاله إلى جمع مؤشرات خاصة بالتغيرات الثقافية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وتأثيرها على الأطفال الصغار وأسرهم، إضافة إلى مشروع منظومة البيانات الشاملة لأطفال أبوظبي والذي يهدف إلى دمج بيانات الأطفال في اتجاه واحد منسق، ما سيساعد في التعرف إلى هذه البيانات متعددة القطاعات بشكل أفضل بما يسهم في وضع سياسات محسّنة لخدمة الأطفال وإيجاد حلول محددة الأهداف للتحديات التي تواجه نموهم.

وأضاف أن الهيئة ستشارك كذلك بمشروع منصة الوالدين، وهي المنصة المتخصصة الأولى من نوعها بهذا المجال في المنطقة، والتي تقدم محتوى مستداماً وأدوات معرفية أساسية وموارد متكاملة وموثوقة بهدف إرساء بيئة داعمة لنمو وازدهار الأطفال الصغار، وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور ومقدمي الرعاية للتفاعل مع أطفالهم منذ فترة الحمل إلى سنة الثامنة ومشاركتهم أنشطتهم، وتعزيز قدراتهم لتحقيق التنمية الشاملة للأطفال.

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