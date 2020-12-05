الامارات | «إقامة دبي» تمنح زوّار «جيتكس» تجربة استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إقامة دبي» تمنح زوّار «جيتكس» تجربة استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لمنح زوار معرض جيتكس للتقنية لعام 2020 في نسخته الـ40 تجربة استثنائية من نوعها، تمكّن الجمهور الموجودين خارج المعرض من الاطلاع على أبرز المشروعات التقنية والمبتكرة التي تقدمها «إقامة دبي»، وذلك عبر خاصية التجوال الافتراضي إلى جانب الحضور المباشر للزوار، ويأتي ذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة جراء جائحة «كوفيد-19».

وكشفت «إقامة دبي» من خلال مشاركتها في المعرض المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من السادس إلى 10 ديسمبر الجاري، عن تقديم حزمة من المشروعات المبتكرة في القطاعات الخدمية والأمنية والإدارية، منها مشروع «شابك» الذي يقدّم باقة من خدمات الربط الرقمية لجهات حكومية عدة، وبرنامج دبي الإلكتروني للمستندات، وهو عبارة عن موسوعة إلكترونية تحتوي على نماذج وصور مطابقة الأصل لجميع وثائق السفر والمستندات لمختلف دول العالم، ومشروع «منصتي» المعني بتقديم خدمات استشارية في المجالات الرقمية، ومشروع الجيل القادم من المنافذ (NBG)، الذي سيمكّن من إنجاز إجراءات المغادرة والدخول خلال 10 ثوانٍ، إضافة إلى نظام الإقامة الذهبية، وغيرها من المشروعات والمبادرات الرقمية المبتكرة، التي سيتم الكشف عنها خلال المعرض.

وأكد مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري، أهمية مشاركة «إقامة دبي» في المعرض بشكل سنوي، لتكون جزءاً من صناعة المتغيرات وتوجهاتها نحو المكانة الريادية المرموقة التي وصلت إليها إمارة دبي والدولة على الساحة العالمية في مختلف القطاعات، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 والاستراتيجية الوطنية للابتكار.

وأضاف أن جهود «إقامة دبي» الرامية لمواصلة مسيرة التميز الحكومي، وسعيها الدؤوب لخلق مبادرات ومشروعات ذكية وسباقة، مكّنتها من الوصول إلى الريادة على مستوى الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، حيث سيشكل المعرض فرصة استثنائية لتسليط الضوء على عملية التحول الرقمي التي شهدتها إمارة دبي، والجهود المتميزة التي تقوم بها المؤسسات والجهات الحكومية لتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات ومتطلبات العصر الرقمي بشكل دائم، وتحقق السعادة والرفاهية للمجتمع.

«إقامة دبي» تقدم حزمة من المشروعات المبتكرة في القطاعات الخدمية والأمنية والإدارية.

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