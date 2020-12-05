الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي ثلاثة عاطلين (عرب) إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة 150 درهماً، وهاتف من شخص (عربي) بالإكراه في حديقة عامة، وحاول المجني عليه منعهم فقام أحدهم بطعنه في يده مسبباً جرحاً قطعياً، نتجت عنه عاهة مستديمة بنسبة 5%.
كما شرع المتهمون في سرقة محفظة من شخص آخر آسيوي، بإمساكه وتهديده بسكين، إلا أن أثر جريمتهم أوقف لأسباب لا دخل لإرادتهم فيها، هو تمكن المجني عليه من الإفلات منهم والهروب، ووجهت إليهم النيابة العامة تهمة ارتكاب جنايتي سرقة في الطريق العام من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، والشروع في السرقة.
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