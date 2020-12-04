الامارات | «المعرفة» تلزم الطلبة والكوادر التدريسية العائدين من السفر بـ «إقرار صحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعرفة» تلزم الطلبة والكوادر التدريسية العائدين من السفر بـ «إقرار صحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على ضرورة أن يقدم جميع الطلبة والكوادر المدرسية العائدين من خارج الدولة خلال فترة الإجازة، كل المعلومات عن تاريخ السفر، عبر ملء نموذج الإقرار على موقع هيئة الصحة في دبي، الذي يتطلب من أولياء أمور الطلبة والموظفين تقديم معلومات بشأن تاريخ سفر الطالب أو أحد أقاربه في آخر 14 يوماً، والحالة الصحية، والإبلاغ عن أي تحديث على المعلومات المعطاة بشكل مستمر في حال السفر، حفاظاً على صحّة وسلامة مجتمع المدرسة، وذلك وفقاً لسياسة الوقاية والمكافحة الحالية لفيروس «كورونا».

ولفتت الهيئة إلى أن المدرسة ستحتفظ بالإقرار في ملفات الطلبة والكوادر المدرسية، مشددة على ضرورة أن يقدم جميع الطلبة والمعلمين العائدين من السفر نتيجة فحص (PCR) سلبية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ صدور النتيجة، قبل استئناف الدوام في المدرسة.

وأشارت الهيئة في ردها على سؤال لأولياء أمور الطلبة والكوادر المدرسية، على موقعها الإلكتروني، حول الإجراءات المطلوبة بعد العودة من السفر خارج الدولة، أنه في حال لم تتوافر لدى الطلبة نتيجة فحص (PCR) سلبية وسارية المفعول، فعندها ينبغي عليهم حضور الدروس عن بعد لمدة 14 يوماً، بدءاً من تاريخ وصولهم إلى الدولة، وفي حال رغب الطلبة في استئناف الدوام في المدرسة قبل انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوماً، عليهم إبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية.

وأكدت الهيئة ضرورة أن تكون نتيجة فحص (PCR) صالحة لمدة 48 ساعة من تاريخ صدورها، لافتة إلى أن إجراء الفحص يكون في مطار دبي أو في أي من المراكز المعتمدة من هيئة الصحة في دبي.

وأوضحت أنه في حال كان أحد أفراد أسرة الطالب أو الموظف أو أي من القاطنين في المنزل مصاباً بـ«كوفيد ـ 19» أو مُشتبهاً في إصابته، فيجب إبلاغ المدرسة، حرصاً على حماية المجتمع التربوي، مؤكدة على ضرورة عدم إرسال الطالب إلى المدرسة، حيث ستوفر له التعليم عن بعد طوال فترة بقائه في المنزل.

وفي ردها على سؤال حول إلحاق الطالب ببرامج «تعليم منزلي»، أفادت الهيئة بأن هذه البرامج ليس معترفاً بها من قبلها، ولكن لديها برنامج «رحال» الذي يوفر نهجاً بديلاً، ويمكن للطالب الانضمام إليه، بشرط أن يتم تسجيله في إحدى المدارس الخاصة في دبي بدوام كامل.

من جهة أخرى، حددت وزارة التربية والتعليم ثمانية اشتراطات وضوابط لسفر الموظفين في الميدان التربوي، خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، موضحةً في تعميم حول ضوابط واشتراطات السفر، عممته أخيراً على المدارس، أنه يجب على الموظف الذي يرغب في السفر، أن يبلغ عن سبب السفر، والوجهة التي ينوي السفر إليها، والمدة التي يرغب البقاء فيها.

كما يتحمل الموظف التبعات الإدارية والقانونية كافة لسفره خارج الدولة وقت انتشار الفيروس، ويشمل ذلك وقف الراتب أو إنهاء الخدمة بالانقطاع إذا تجاوز بقاءه خارج الدولة أسبوعين فأكثر، دون وجود قوة قاهرة أو مبرر كافٍ، وتخصم فترة الحجر الصحي، التي قضاها الموظف من رصيد إجازته السنوية، إن كان له رصيد، وإن لم يكن له رصيد إجازات فتعتبر من دون راتب.

إجازة الفصل الدراسي الأول

أفاد التقويم المدرسي للعام الدراسي الجاري بأن الطلبة سيبدأون إجازة نهاية الفصل الأول يوم 13 من ديسمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع، ويعودون إلى مقاعدهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير المقبل، فيما ستنطلق الإجازة للهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس، في 20 من ديسمبر الجاري، وتنتهي في 31 الشهر نفسه، أما إجازة التنمية المهنية (التدريب)، فتبدأ يوم 13 من الشهر ذاته، لمدة أسبوع واحد.

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