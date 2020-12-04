الامارات | انخفاض الإصابة بـ «السكري» في دبي إلى 13.7%

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإصابة بـ «السكري» في دبي إلى 13.7% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت هيئة الصحة في دبي، أخيراً، ندوة افتراضية، ناقشت خلالها نتائج المسح الصحي لمرض السكري، وتضمنت معدل انتشار المرض بين المواطنين والمقيمين، وكشفت النتائج عن انخفاض معدلات السكري بين سكان دبي إلى 13.7%، مقارنة بنتائج الدراسة المسحية لعام 2015، إذ كانت نسبة الإصابة بين السكان 15.2%.

وقال مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات، خالد الجلاف، إن الندوة استعرضت نتائج المسح الصحي لسكان دبي عام 2019 حول مرض السكري، الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، والذي أظهر أن نسبة انتشار مرض السكري بين البالغين من سكان دبي 13.7٪، ونسبة الأشخاص في مرحلة ما قبل المرض والمعرضين للإصابة بالسكري 16.2٪ من السكان البالغين في الإمارة.

وكشفت النتائج أن نسبة انتشار السكري بين المواطنين 19.3%، وهي أعلى مقارنة بالمقيمين (12.4%)، بينما كانت نسبة المعرضين للإصابة عند المقيمين 17.1%، وهي أعلى من نسبة المواطنين (12%).

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