الامارات | بالفيديو..أول صلاة جمعة في مساجد الدولة بعد توقف 8 أشهر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشروط تهدف إلى حماية المصلين وذويهم من أي مخاطر بالإصابة بالفيروس. أرشيفية ينقل موقع " الامارات اليوم" تغطية مباشرة لشعائر أداء صلاة الجمعة الأولى في مساجد الدولة بعد تعليق دام لأكثر من ثمانية أشهر ونصف الشهر، التزاماً بتعليمات الوقاية من جائحة "كورونا" تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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