طقس صحو اليوم

سيف اليزيد - أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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