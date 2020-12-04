احتفالات عائلية بالشارقة تعبيراً عن حب الوطن

سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

عبر عدد من المواطنين في إمارة الشارقة عن فرحتهم باليوم الوطني عن طريق احتفائهم به في أجواء عائلية خاصة، ملتزمين بكافة الإجراءات الاحترازية، واشتراطات الأمن والسلامة بسبب جائحة كورونا.

وقال علي الزعابي من إمارة الشارقة: إن فرحتنا كبيرة باليوم الوطني التاسع والأربعين، ولكن الظروف الحالية بسبب الجائحة حالت دون تنظيم احتفالات جماهيرية كبيرة، واقتصرت على الحفلات الخاصة في المنازل ضمن الأقارب المقربين جدا، وبأعداد محسوبة وبسيطة، لكن الفرحة غمرت الجميع حتى وسط الاحتفالات الخاصة، والبسيطة.

وأضاف: قمنا بترتيب أجواء عائلية، وفقرات بسيطة للاحتفاء باليوم الوطني مع أفراد الأسرة في فناء المنزل، واستمتعنا بأجواء الشتاء التي بدت جلية في الأيام القليلة الماضية، كما تابعنا عبر منصات التواصل الاجتماعي الحفلات البسيطة التي أقامها أقاربنا، وشاركناهم الفرحة، والبهجة، وتبادلنا التهاني، آملين في أن تعود المياه إلى مجاريها قريبا، لنحتفل العام المقبل معاً وسط أجواء من الفرح والسعادة والصحة، بعد انجلاء الجائحة.

ومن جهته قال عمر الحمادي« الفرحة لا تسعنا، ونحن فخورون بانتمائنا، وولائنا لدولة الإمارات، الدولة السباقة دائما في أغلب المجالات، فهي دولة الخير والعطاء، والنماء والتطور، والتميز. فرحتنا هذا العام مقتصرة على الأقرباء فقط، ووسط إجراءات احترازية، نظمنا احتفالات بسيطة، تشمل أفراد العائلة والمقربين جداً، وذلك تنفيذا لما أوصت به الجهات المعنية بالدولة، وامتثالاً للقوانين، ونأمل أن يعود العام المقبل لنحتفل وسط أجواء مليئة بالسعادة والعافية والصحة، بعد تعافي العالم أجمع من الجائحة».

بدوره رفع محمد المرزوقي التهاني والتبريكات للحكام وشعب الإمارات كافة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، سائلاً الله العلي القدير على أن يعيده على الوطن، والمواطنين بالخير والأمان، والسعادة في ظل القيادة الرشيدة، حيث مزيد من الإنجازات لابنائه، ومزيد من الطموحات الجليلة التي تتجسد على أرضه في صورة واقع جميل، لتكون دولة الإمارات في الصدارة دائما.

وأشار المرزوقي إلى أن احتفالات هذا العام اقتصرت على أفراد العائلة وسط أجواء احتفالية بسيطة، وبأنشطة عائلية متنوعة، تعبيرا عن حب الوطن والانتماء له، وتعزيزاً لروح الولاء في نفوس الأبناء، كما قمنا بمشاركة الأجواء الاحتفالية في المنزل مع أقاربنا الآخرين عبر وسائل الواصل الاجتماعي، لتجمعنا جميعاً الفرحة بالمناسبة الوطنية عبر تلك المنصات.