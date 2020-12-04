عاملون في خط الدفاع الأول يجددون استعدادهم للتضحية

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

جدد عاملون في خط الدفاع الأول بشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» استعدادهم للتضحية بكل غال ونفيس من أجل الإمارات وقيادتها وشعبها والمقيمين على أرضها حتى يحيا الجميع بصحة وعافية وسلامة.

وقالت الدكتورة غزاله بلال بالهج المدير الطبي التنفيذي لمستشفى العين، إنها والفريق الطبي بذلوا أقصى ما يستطيعون لتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى، والعمل ليل نهار من أجل شفائهم، والحمد لله، الذي ساعدهم على توفير العلاج لآلاف المرضى حتى منَّ الله عليهم بالشفاء.

بدوره قال سعود عوض المنصوري المسؤول في مركز عمليات الطوارئ التابع لشركة «صحة» منذ بداية انتشار فيروس كوفيد- 19 سخرت نفسي لخدمة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها وعملت في الخطوط الأمامية في قسم الطوارئ بمدينة الشيخ خليفة الطبية.. مشيراً إلى أنه كان يعمل يومياً لمدة 12 ساعة بعيداً عن أهله وعن طفله واضطر للإقامة في فندق وفرته له شركة «صحة» حفاظاً على سلامة أفراد أسرته.

وقال ذياب مطر الشامسي مسؤول المنافذ الجوية إنه عمل في منذ بداية انتشار الفيروس في إدارة المتطلبات الصحية في المنافذ الجوية وفي مركز قيادة العمليات الطبية ومع بداية انتشار كوفيد ـ 19 لبى نداء الوطن وتوجه للعمل في خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، حيث تفرغ بشكل كامل للعمل مبتعداً عن أفراد عائلته حفاظاً على سلامتهم.

وقالت الدكتورة دانا حمد المرزوقي مديرة مركز المقطع الصحي مديرة مركز صحة للمسح من المركبة إنها عملت بكل طاقتها وأمضت ساعات طوال وأياما متواصلة في العمل في خط الدفاع الأول وقال خلفان محمد المقبالي مسؤول مركز عمليات الطوارئ في شركة «صحة» إن عمله تركز في تقديم الدعم الكامل للمستشفيات ولأفراد المجتمع لاحتواء الأزمة إذ عمل لساعات طويلة بعيداً عن الأهل والأصدقاء حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت الدكتورة خديجة يوسف المراشدة مديرة لمركز المسح الوطني للفحص في رأس الخيمة

أن روتين حياتها تغير، حيث اضطرت للابتعاد عن بيتها وأسرتها لأيام طويلة حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، حتى تبقى تقدم واجبها الوطني في مكافحة الفيروس. وقالت شمسة أحمد البلوشي مسؤولة مركز التقييم الرئيسي لكوفيد ـ 19 في مدينة العين إنها وتطوعت للعمل في مركز الحجر الصحي في العين في إدارة العمليات في مركز التقييم وكذلك مديرة لمركز المسح الوطني في ميناء راشد بدبي وبذلت قصار جهدها لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

قال الدكتور محمد ميلاد إسماعيل مدير معهد الباطنية في مستشفى العين التابع لشركة «صحة» إنه قاد فريقاً من الأطباء عملوا في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس لساعات طويلة وأياماً متواصلة من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى.