الامارات | الإمارات تفعّل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفعّل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول للإسرائيليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه، في إطار التعاون القائم بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وفي سبيل تسهيل إجراءات السفر إلى دولة الإمارات في الوقت الجاري، تم تفعيل التأشيرات السياحية لدخول دولة الإمارات عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لحملة جوازات السفر الإسرائيلية، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاق الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين.

وشمل الاتفاق الإبراهيمي للسلام اتفاقاً لتفعيل إجراءات السفر لمواطني دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي يتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في وقت قريب.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صادق في الأول من نوفمبر الماضي على اتفاق بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.

ووقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في 15 من سبتمبر الماضي، لفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ما يحفز على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكان وفد إماراتي حكومي زار دولة إسرائيل في 20 من أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، كما وقع الجانبان اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وتحرز مجموعات العمل تقدماً في عدد من المبادرات الثنائية في قطاعات رئيسة مختلفة، منها الخدمات اللوجستية، والروابط الجوية، والسياحة، والتبادل الثقافي، والتعليم، والطب، والبحث العلمي، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

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